Наследник британской короны заразился коронавирусом
Принц Чарльз - наследник британского престола - сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, эту информацию подтвердили чиновники королевского дворца.
71-летний сын королевы Елизаветы II имеет легкие симптомы и остается в хорошем состоянии, сообщили они.
Камилла, супруга принца Чарльза, тоже сдала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным.
Чарльз и Камилла изолировались в частной резиденции Балморали в Шотландии.
Пока не установлено, от кого принц заразился вирусом.
93-летняя королева Елизавета II на время пандемии переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.
Ранее она заявила о солидарности с британцами и призвала их искать новые способы поддержания связи друг с другом, чтобы их близкие оставались в безопасности.