Наследник британской короны заразился коронавирусом

Принц Чарльз - наследник британского престола - сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, эту информацию подтвердили чиновники королевского дворца.

71-летний сын королевы Елизаветы II имеет легкие симптомы и остается в хорошем состоянии, сообщили они.

Камилла, супруга принца Чарльза, тоже сдала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным.

Чарльз и Камилла изолировались в частной резиденции Балморали в Шотландии.

Пока не установлено, от кого принц заразился вирусом.

93-летняя королева Елизавета II на время пандемии переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.

Ранее она заявила о солидарности с британцами и призвала их искать новые способы поддержания связи друг с другом, чтобы их близкие оставались в безопасности.