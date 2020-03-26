Швеція вивозить дипломатів з країн з поганою медициною, в тому числі з України
Міністерство закордонних справ Швеції тимчасово забирає додому деяких дипломатів з сім'ями з особливо вразливих країн у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Expressen.
Міністерство оцінило ризики для дипломатів у низці країн, у тому числі, чи буде у них можливість отримати якісну медичну допомогу, якщо вони захворіють. Також оцінювалося, наскільки швидко можуть змінитися правила виїзду з країни.
В результаті МЗС Швеції склав список з 21 країни, до якого переважно увійшли країни Африки, але також Бангладеш, Пакистан, Афганістан і Україна.
Однак посольства Швеції в цих країнах не закриються повністю.
"Ми також повинні враховувати, що деякі наші співробітники і, можливо, члени їхніх сімей можуть належати до груп ризику, тому є багато різних аспектів", - сказав прессекретар шведського МЗС.
Нагадаємо, 19 березня Швеція закрила свої кордони і заборонила іноземцям в'їзд до країни.
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