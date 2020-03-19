У Швеції військові розгортають польовий "коронавірусний" госпіталь біля Стокгольма

Збройні сили Швеції почали розгортання першого польового госпіталя для прийому хворих на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Його буде розгорнуто в околицях Уппсали, приблизно за 70 кілометрів від Стокгольма. Це місце обрали, серед іншого, через близькість до шведської столиці, де зафіксовано найбільшу кількість заражень - 446. Всього у Швеції офіційно підтверджено 1285 хворих з коронавірусом, 10 людей померли.

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Також поблизу розташована військова авіабаза з усіма матеріально-технічними перевагами.

За словами речника ЗС Швеції Єспера Тенгрота, госпіталь буде розгорнуто дуже оперативно. "Мова йде не про місяці, а про дні", - сказав він.

Польовий госпіталь буде оснащений декількома комплектами для інтенсивної терапії. Він буде складатися з наметів і контейнерів, а службу в ньому буде проходити персонал, який має спеціальну підготовку по роботі з інфікованими людьми і забезпечений відповідними засобами захисту.

Робота в госпіталі буде організована таким чином, щоб була можливість проводити операції в польових умовах, так само, як це відбувається у відділенні інтенсивної терапії в лікарні.

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"Це те, що ми робимо не для військових, а для простих громадян", - зазначив Тенгрот.

Наразі не відомо, скільки місць буде обладнано в цьому госпіталі. Ще один госпіталь планують розгорнути в Умео на півночі Швеції

Нагадаємо, через спалах коронавірусу уряд Швеції вирішив закрити свої кордони і заборонити іноземцям в'їзд до країни, а також рекомендував університетам та більшості шкіл перейти на дистанційне навчання.