Швеция вывозит дипломатов из стран с плохой медициной, в том числе из Украины

Министерство иностранных дел Швеции временно забирает домой некоторых дипломатов с семьями из особо уязвимых стран в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

Министерство оценило риски для дипломатов в ряде стран, в том числе будет ли у них возможность получить качественную медицинскую помощь, если они заболеют. Также оценивалось, насколько быстро могут измениться правила выезда из страны.

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В результате МИД Швеции составил список из 21 страны, в который в основном вошли страны Африки, но также Бангладеш, Пакистан, Афганистан и Украина.

Однако посольства Швеции в этих странах не закроются полностью.

"Мы также должны учитывать, что некоторые наши сотрудники и, возможно, члены их семей могут относиться к группам риска, есть много разных аспектов", - сказал пресс-секретарь шведского МИД.

Напомним, 19 марта Швеция закрыла свои границы и запретила иностранцам въезд в страну.

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