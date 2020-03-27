ЄС і Британія 30 березня проведуть перше засідання спільного комітету щодо Brexit

Перша зустріч Спільного комітету представників Європейського Союзу та Великої Британії щодо співпраці після Brexit відбудеться 30 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Європейської комісії.

Читайте також Прем’єр-міністр Великої Британії заразився коронавірусом

Зустріч має запустити співпрацю Спільного комітету та Спеціальних комітетів для обговорення майбутніх відносин ЄС та Британії після завершення перехідного періоду.

Співголовами комітету є віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович з боку ЄС та Майкл Гоув, міністр фінансів графства Ланкастер, з боку Великої Британії.

У зв’язку з пандемією коронавірусу зустріч проведуть у режимі телеконференції.

Серед питань порядку денного – права громадян, протокол щодо Ірландії/Північної Ірландії, фінансові питання.

Нинішній перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці року.

Обидві сторони заявляють, що хочуть досягти угоди до кінця року, щоб з 2021 року почалося нове співробітництво в усіх напрямках, від авіації до рибальства і обміну студентами. Йдеться про щорічну торгівлю в розмірі пів трильйона євро і тісні зв'язки у сфері безпеки.

Читайте також: Британія з березня почне видавати оновлені після Brexit паспорти