ЕС и Великобритания 30 марта проведут первое заседание совместного комитета по Brexit

Первая встреча Совместного комитета представителей Европейского Союза и Великобритании о сотрудничестве после Brexit состоится 30 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Встреча должна запустить сотрудничество Совместного комитета и специальных комитетов для обсуждения будущих отношений ЕС и Великобритании после завершения переходного периода.

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Сопредседателями комитета являются вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович со стороны ЕС и Майкл Гоув, министр финансов графства Ланкастер, со стороны Великобритании.

В связи с пандемией коронавируса встречу проведут в режиме телеконференции.

Среди вопросов повестки дня - права граждан, протокол об Ирландии / Северной Ирландии, финансовые вопросы.

Нынешний переходный период, который начался с выходом Британии из блока 31 января, истекает в конце года.

Обе стороны заявляют, что хотят достичь соглашения до конца года, чтобы с 2021 началось новое сотрудничество по всем направлениям, от авиации до рыболовства и обмена студентами. Речь идет о ежегодной торговле в размере полутриллиона евро и тесных связях в сфере безопасности.

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