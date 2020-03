Прем’єр-міністр Великої Британії заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це повідомили на Даунінг-стріт.

Cимптоми Джонсона слабкі і він продовжить керувати урядом у розпал пандемії, зазначив речник прем’єра.

Утім, за його словами, Борис Джонсон перебуватиме в самоізоляції.

Джонсон пройшов тест на коронавірус за особистою порадою головного лікаря Англії професора Кріса Вітта після того, як у нього піднялась температура і з'явився кашель.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri