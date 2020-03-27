Прем’єр-міністр Великої Британії заразився коронавірусом
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має коронавірус.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це повідомили на Даунінг-стріт.
Cимптоми Джонсона слабкі і він продовжить керувати урядом у розпал пандемії, зазначив речник прем’єра.
Утім, за його словами, Борис Джонсон перебуватиме в самоізоляції.
Джонсон пройшов тест на коронавірус за особистою порадою головного лікаря Англії професора Кріса Вітта після того, як у нього піднялась температура і з'явився кашель.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
Раніше принц Чарльз - спадкоємець британського престолу - здав позитивний тест на коронавірус. 71-річний син королеви Єлизавети II має легкі симптоми і залишається в доброму стані.
93-річна королева Єлизавета II на час пандемії переїхала з Букінгемського палацу у Віндзорський замок.
Раніше вона заявила про солідарність з британцями і закликала їх шукати нові способи підтримки зв’язку один з одним, щоб їхні близькі залишалися в безпеці.