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Прем’єр-міністр Великої Британії заразився коронавірусом

П'ятниця, 27 березня 2020, 13:30

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має коронавірус. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це повідомили на Даунінг-стріт. 

Cимптоми Джонсона слабкі і він продовжить керувати урядом у розпал пандемії, зазначив речник прем’єра. 

Утім, за його словами, Борис Джонсон перебуватиме в самоізоляції. 

Джонсон пройшов тест на коронавірус за особистою порадою головного лікаря Англії професора Кріса Вітта після того, як у нього піднялась температура і з'явився кашель.

Раніше принц Чарльз - спадкоємець британського престолу - здав позитивний тест на коронавірус. 71-річний син королеви Єлизавети II має легкі симптоми і залишається в доброму стані. 

93-річна королева Єлизавета II на час пандемії переїхала з Букінгемського палацу у Віндзорський замок.

Раніше вона заявила про солідарність з британцями і закликала їх шукати нові способи підтримки зв’язку один з одним, щоб їхні близькі залишалися в безпеці.

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Коронавірус Велика Британія
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