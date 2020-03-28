Польща хоче дозволити літнім і "самоізольованим" виборцям обирати президента поштою

Сейм Польщі у ніч на суботу ухвалив поправки до Виборчого кодексу, які дозволяють людям на карантині та особам похилого віку голосувати на президентських виборах у травні поштою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Польща планує провести перший тур президентських виборів 10 травня. Чинний президент Анджей Дуда, висунутий партією влади "Право і справедливість", як очікується, має перемогти.

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Згідно з ухваленим рішенням, проголосувати поштою зможуть особи, які у день виборів перебувають на обов'язковому карантині чи в самоізоляції, а також громадяни віком більше 60 років.

Крім того, літні виборці зможуть проголосувати за допомогою довірених осіб.

Опозиція закликала відтермінувати дату проведення виборів через пандемію. Вона звертала увагу на ризик для здоров’я громадян, які можуть заразитися на виборчих дільницях. Ще один аспект - нездатність кандидатів у президенти провести справжню виборчу кампанію.

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Голосування за виборчі зміни відбулося о 4:25 ранку дистанційно. Багато опозиційних депутатів заявили, що зіткнулись з проблемами входу в онлайн систему, тоді як партія влади переконувала, що система працює добре.

Крім того, опозиція звинуватила "Право і справедливість" у порушенні регламенту, оскільки поправки були внесені до Сейму в останній момент. За польським законодавством, істотні зміни Виборчого кодексу повинні бути внесені не пізніше ніж за шість місяців до виборів.

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