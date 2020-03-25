Польща офіційно продовжила закриття кордонів до 13 квітня

Уряд Польщі продовжив тимчасове закриття кордонів ще на 20 днів, від сьогодні до 13 квітня цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Money.pl.

"Здійснення контролю, в тому числі можливість обмеження на засадах, визначених у Кодексі про кордони Шенгенської зони, буде коригуватися, відповідно до ступеня небезпеки, громадського порядку або державної безпеки у зв'язку з виникненням серйозної загрози для громадської охорони здоров'я, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19", - сказано в постанові польського уряду.

Спочатку польські кордони були закриті для іноземців на 10 днів, починаючи з неділі 15 березня.

При цьому всі поляки - можуть повернутися на батьківщину. Після повернення їх поміщають в обов'язковий 14-денний домашній карантин.

Призупинено міжнародне пасажирське авіасполучення та залізничне сполучення.

Товари виїжджають і в'їжджають в Польщу без перешкод.

За останніми даними, у Польщі від коронавірусу померли 13 людей, заражених - 957.