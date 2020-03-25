Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща офіційно продовжила закриття кордонів до 13 квітня

Іспанія обійшла Китай за кількістю смертей від коронавірусу: понад 700 померлих за добу

Спадкоємець британської корони заразився коронавірусом

Метро Лондона переповнене другий день поспіль попри суворий карантин






Польща офіційно продовжила закриття кордонів до 13 квітня

Середа, 25 березня 2020, 15:52

Уряд Польщі продовжив тимчасове закриття кордонів ще на 20 днів, від сьогодні до 13 квітня цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Money.pl.

"Здійснення контролю, в тому числі можливість обмеження на засадах, визначених у Кодексі про кордони Шенгенської зони, буде коригуватися, відповідно до ступеня небезпеки, громадського порядку або державної безпеки у зв'язку з виникненням серйозної загрози для громадської охорони здоров'я, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19", - сказано в постанові польського уряду.

Спочатку польські кордони були закриті для іноземців на 10 днів, починаючи з неділі 15 березня.

При цьому всі поляки - можуть повернутися на батьківщину. Після повернення їх поміщають в обов'язковий 14-денний домашній карантин.

Призупинено міжнародне пасажирське авіасполучення та залізничне сполучення.

Товари виїжджають і в'їжджають в Польщу без перешкод.

За останніми даними, у Польщі від коронавірусу померли 13 людей, заражених - 957.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Польща
powered by lun.ua