Польша хочет позволить пожилым и "самоизолированным" избирателям выбирать президента по почте

Сейм Польши в ночь на субботу принял поправки в Избирательный кодекс, которые позволяют людям на карантине и лицам пожилого возраста голосовать на президентских выборах в мае почте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Польша планирует провести первый тур президентских выборов 10 мая. Действующий президент Анджей Дуда, выдвинутый партией власти "Право и справедливость", как ожидается, должен победить.

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Согласно принятому решению, проголосовать по почте смогут лица, которые в день выборов находятся на обязательном карантине или в самоизоляции, а также граждане старше 60 лет.

Кроме того, летние избиратели смогут проголосовать с помощью доверенных лиц.

Оппозиция призвала отсрочить дату проведения выборов из-за пандемии. Она обращала внимание на риск для здоровья граждан, которые могут заразиться на избирательных участках. Еще один аспект - неспособность кандидатов в президенты провести настоящую избирательную кампанию.

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Голосование за избирательные изменения произошло в 4:25 утра дистанционно. Многие оппозиционные депутаты заявили, что столкнулись с проблемами входа в онлайн систему, тогда как партия власти убеждала, что система работает хорошо.

Кроме того, оппозиция обвинила "Право и справедливость" в нарушении регламента, поскольку поправки были внесены в Сейм в последний момент. По польским законам, существенные изменения Избирательного кодекса должны быть внесены не позднее чем за шесть месяцев до выборов.