"Супервівторок" у США: демократи у 14 штатах обиратимуть суперника для Трампа

У США 3 березня відбувається один з найважливіших етапів президентських перегонів - так званий "супервівторок". Прихильники Демократичної і Республіканської партій обиратимуть свого кандидата для виборів у листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Основна увага прикута до "праймеріз" демократів: 14 штатів голосуватимуть за те, кого вони хочуть бачити суперником кандидата-республіканця. Дональд Трамп фактично не має конкурентів серед республіканців, тому "праймеріз" там радше формальність.

У передвиборчій гонці демократів залишаються п’ять кандидатів: Берні Сандерс, Джо Байден, Майкл Блумберг, Елізабет Воррен та Тулсі Габбард.

Напередодні "супервівторка" свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттеджедж. після цього вони офіційно підтримали Байдена.

"Супервівторок" має величезне значення для кандидатів через складну виборчу систему у США. Наприклад, кандидат А отримує найбільшу підтримку в одному штаті. Кандидат В також показує хороший результат, але з меншою підтримкою. Тому кандидату А присуджується найбільше делегатів, а кандидату Б - менше. Кількість делегатів у різних штатах відрізняється.

Пізніше влітку ці делегати будуть голосувати за свого кандидата, який стане кандидатом від демократів. Завданням будь-якого кандидата є досягнення більшості у 1990 делегатів.

На сьогодні в чотирьох штатах було обрано всього 155 делегатів. У "супервівторок" буде розподілено відразу 1357 делегатів. У попередніх виборах беруть участь в тому числі два найбільш населених штати - Каліфорнія і Техас.

Сьогоднішні "праймеріз" цікаві також тим, що вперше у них візьму мільярдер Блумберг, який вже витратив на свою кампанії $500 мільйонів.

Блумберг пропустив попередні голосування, зосередившись на великих штатах, таких як Каліфорнія, Флорида та Техас. Медіамагнат посідає восьме місце у списку найбагатших американців.

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Після "праймеріз" у перших чотирьох штатах фаворитом серед демократів вважається 78-річний Сандерс, для якого це друга спроба поборотися за президентство. У 2016 році він програв Гілларі Клінтон.

Байден провалився на попередньому голосування в Айові та Нью-Гемпширі, але став другим у Неваді і першим у Південній Кароліні. В його кампанії переконують, що "супервівторок" стане кращим випробуванням його здатності зібрати різноманітну коаліцію прихильників, яка включає афроамериканців, іспаномовних американців та білих виборців робітничих класів.

Воррен, 70-річна сенаторка зі штату Массачусетс, до початку кампанії лідирувала у соціологічних опитуваннях, але показала провальні результати на попередніх голосуваннях. Вона ґрунтувала свою кампанію на популістському антикорупційному повідомленні і стверджує, що країні потрібні "великі структурні зміни".

У передвиборчих перегонах досі залишається конгресменка від Гаваїв Тулсі Габбард - перша індуїстка, яка працювала в Палаті представників США і зосередила свою кампанію на своїй антивоєнній позиції.

Незважаючи на те, що у всіх чотирьох попередніх голосуваннях вона мала низькі результати, Габбард, ветеран війни в Іраку, пообіцяла продовжувати свою кампанію.