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Сандерс перемагає на праймеріз у Нью-Гемпширі

Середа, 12 лютого 2020, 07:51

На попередньому голосуванні у Нью-Гемпширі перемогу здобув сенатор Берні Сандерс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За даними підрахунку 94% голосів, Сандерс набирає 26%.

Далі  йдуть колишній мер з Індіани Пітер Бутеджедж (24,4%), сенатор Міннесоти Емі Клобушар (19,7%) , і сенатор від Штату Масачусетс Елізабет Воррен

Колишній віцепрезидент Джо Байден, швидше за все, опиниться на п'ятому місці. Це найгірший результат для Байдена, який брав активну участь у передвиборній кампанії в Нью-Гемпширі. При  цьому у січні він очолив щонайменше кілька опитувань громадської думки. Але, як і в Айові, підтримка Байдена впала в останній момент.

Перемога Сандерса сталася трохи більше ніж через тиждень після того, як на кокусах Демократичної партії в Айові з відривом у 0,1 процентного пункта переміг  Пітер Бутеджедж .

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