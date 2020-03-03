"Супервторник" в США: демократы в 14 штатах будут выбирать соперника для Трампа

В США 3 марта проходит один из важнейших этапов президентской гонки – так называемый "супервторник". Сторонники Демократической и Республиканской партий будут выбирать своего кандидата для выборов в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Основное внимание приковано к "праймериз" демократов: 14 штатов будут голосовать за то, кого они хотят видеть соперником кандидата-республиканца. Дональд Трамп фактически не имеет конкурентов среди республиканцев, поэтому "праймериз" там – скорее формальность.

В предвыборной гонке демократов остаются пять кандидатов: Берни Сандерс, Джо Байден, Майкл Блумберг, Элизабет Уоррен и Тулси Габбард.

Накануне "супервторника" свои кандидатуры сняли сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане и первый открытый гей среди кандидатов Пит Буттеджедж. После этого они официально поддержали Байдена.

"Супервторник" имеет огромное значение для кандидатов из-за сложной избирательной системы в США. Например, кандидат А получает наибольшую поддержку в одном штате. Кандидат В также показывает хороший результат, но с меньшей поддержкой. Поэтому кандидату А присуждается больше делегатов, а кандидату Б – меньше. Количество делегатов в разных штатах отличается.

Позже летом эти делегаты будут голосовать за своего кандидата, который станет кандидатом от демократов. Задачей любого кандидата является достижение большинства в 1990 делегатов.

На сегодня в четырех штатах было избрано всего 155 делегатов. В "супервторник" будут распределены сразу 1357 делегатов. В предварительных выборах участвуют, в том числе два самых населенных штата – Калифорния и Техас.

Сегодняшние "праймериз" интересны также тем, что впервые в них примет участие миллиардер Блумберг, который уже потратил на свою кампании $500 млн.

Блумберг пропустил предыдущие голосования, сосредоточившись на больших штатах, таких как Калифорния, Флорида и Техаса. Медиамагнат занимает восьмое место в списке самых богатых американцев.

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После "праймериз" в первых четырех штатах фаворитом среди демократов считается 78-летний Сандерс, для которого это вторая попытка побороться за президентство. В 2016 году он проиграл Хиллари Клинтон.

Байден провалился на предварительном голосовании в Айове и Нью-Гемпшире, но стал вторым в Неваде и первым в Южной Каролине. В его кампании утверждают, что "супервторник" станет лучшим испытанием его способности собрать разнообразную коалицию сторонников, которая включает афроамериканцев, испаноязычных американцев и белых избирателей рабочих классов.

Уоррен, 70-летний сенатор из штата Массачусетс, до начала кампании лидировала в социологических опросах, но показала провальные результаты на предыдущих голосованиях. Она основывала свою кампанию на популистском антикоррупционном сообщении и утверждает, что стране нужны "большие структурные изменения".

В предвыборной гонке до сих пор остается конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард – первая индуистка, которая работала в Палате представителей США и сосредоточила свою кампанию на своей антивоенной позиции.

Несмотря на то, что во всех четырех предыдущих голосованиях она имела низкие результаты, Габбард, ветеран войны в Ираке, пообещала продолжать свою кампанию.