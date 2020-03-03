20 країн ЄС знайшли коронавірус, 7 "тримаються": карта

Лише у 7 із 27 держав Європейського Союзу до сьогодні не зафіксовані випадки поширення COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Найближчі сусіди України - Польща, Угорщина, Словаччина, а також Словенія, Болгарія, Кіпр та Мальта досі не повідомили про випадки зараження COVID-19.

Карта ВООЗ, до якої на момент публікації Україну ще не включено

Випадки захворювання вже є в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії, Швеції, Австрії, Хорватії, Греції, Румунії, Нідерландах, Фінляндії, Бельгії, Люксембурзі, Данії, Ірландії, Чехії, Латвії, Литві та Естонії.

Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з COVID-19 поки що немає в Молдові, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Албанії, Сербії та Туреччині. Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Європі – 2734. Загальна кількість підтверджених випадків смерті – 56.

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