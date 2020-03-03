20 стран ЕС нашли коронавирус, 7 "держатся": карта

Лишь в 7 из 27 государств Европейского Союза до сих пор не зафиксированы случаи распространения COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Ближайшие соседи Украины - Польша, Венгрия, Словакия, а также Словения, Болгария, Кипр и Мальта до сих пор не сообщили о случаях заражения COVID-19.

Карта ВОЗ, в которую на момент публикации Украина еще не включена

Случаи заболевания уже есть в Италии, Франции, Германии, Испании, Португалии, Швеции, Австрии, Хорватии, Греции, Румынии, Нидерландах, Финляндии, Бельгии, Люксембурге, Дании, Ирландии, Чехии, Латвии, Литве и Эстонии.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Молдове, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании, Сербии и Турции. Как известно, 3 марта первый случай заболевания подтвердили в Украине.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Европе - 2734. Общее количество подтвержденных случаев смерти - 56.

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