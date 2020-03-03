В МЗС розповіли про стан українки, зараженої коронавірусом в Італії

У міністерстві закордонних справ України заявляють, що життю 26-річної українки, у якої в Італії діагностовано коронавірус, нічого не загрожує.

Про це директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив у коментарі УНІАН, передає "Європейська правда".

"В регіоні Кампанія у громадянки України, яка прибула з міста Кремона, був діагностований коронавірус. Станом на 3 березня наша співвітчизниця перебуває у лікарні "Котуньо" (місто Неаполь). Її життю, за даними лікарів, нічого не загрожує", - зазначив Погорельцев.

Також він нагадав, що родичі, з якими контактувала громадянка, поміщені у карантинний режим.

За його словами, ситуація перебуває на особливому контролі генерального консульства України в Неаполі та посольства України в Італії.

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