В МИД рассказали о состоянии украинки, зараженной коронавирусом в Италии

В министерстве иностранных дел Украины заявляют, что жизни 26-летней украинки, у которой в Италии диагностирован коронавирус, ничего не грозит.

Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН, передает "Европейская правда".

"В регионе Кампания у гражданки Украины, которая прибыла из города Кремона, был диагностирован коронавирус. По состоянию на 3 марта наша соотечественница находится в больнице "Котуньо" (город Неаполь). Ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает", - отметил Погорельцев.

Также он напомнил, что родственники, с которыми контактировала гражданка, помещены в карантинный режим.

По его словам, ситуация находится на особом контроле генерального консульства Украины в Неаполе и посольства Украины в Италии.