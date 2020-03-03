Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США готовы предоставить Турции боеприпасы для операции в Сирии

Потенциальный премьер Словакии рассказал о внешнеполитическом курсе

В ЕС появился новый аргумент, чтобы не пересматривать СА с Украиной - Минэкономики

20 стран ЕС нашли коронавирус, 7 "держатся": карта






В МИД рассказали о состоянии украинки, зараженной коронавирусом в Италии

Вторник, 3 марта 2020, 19:15

В министерстве иностранных дел Украины заявляют, что жизни 26-летней украинки, у которой в Италии диагностирован коронавирус, ничего не грозит.

Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН, передает "Европейская правда".

"В регионе Кампания у гражданки Украины, которая прибыла из города Кремона, был диагностирован коронавирус. По состоянию на 3 марта наша соотечественница находится в больнице "Котуньо" (город Неаполь). Ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает", - отметил Погорельцев.

Также он напомнил, что родственники, с которыми контактировала гражданка, помещены в карантинный режим.

По его словам, ситуация находится на особом контроле генерального консульства Украины в Неаполе и посольства Украины в Италии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua