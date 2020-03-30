Консульства допоможуть "застряглим" українцям із житлом - Кулеба

МЗС обіцяє сприяти розміщенню українських громадян, які застрягли за кордоном через коронавірус, та допомогти вирішувати їхні побутові проблеми.

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що держава прямо не зніматиме житло для "застряглих" українців та не забезпечуватиме їх грошима.

"У нас немає грошей оплачувати оренду квартир чи готелів, але у нас є можливість працювати з органами місцевої влади, з бізнесом і українською громадою у відповідних країнах", - сказав Дмитро Кулеба.

"Наприклад, якийсь готель закрився і не працює. Можна ж тимчасово на пару ночей людей туди поселити! Чи у громади є приміщення – можна ж там людей розмістити", - пояснив він.

Міністр також доручив посольствам збирати інформацію про режим роботи аптек, продуктових магазинів і місць зняття готівки у різних країнах та доводити цю інформацію до відома громадян.

Читайте також Німеччина погодилась евакуювати громадян України з віддалених країн

Кулеба нагадав, що у п’ятницю розгорнув програму "Захист" на підтримку українців, які не встигають повернутися.

"Ми визначили, чим реально можемо допомагати людям на місці, звели це все в один список, і всі посольства та консули отримали моє доручення надавати цю підтримку", - сказав міністр.

Читайте детальніше: Коронавірус, стратегія по Донбасу, Європа та Китай: велике інтерв'ю глави МЗС Дмитра Кулеби