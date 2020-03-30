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Консульства помогут "застрявшим" украинцам найти жилье - Кулеба

Понедельник, 30 марта 2020, 12:02

МИД обещает способствовать размещению украинских граждан, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса, и помочь в решении их бытовых проблем.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что государство не будет напрямую снимать жилье для "застрявших" украинцев и не обеспечит их деньгами.

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"У нас нет денег оплачивать аренду квартир или гостиниц, но у нас есть возможность работать с органами местной власти, с бизнесом и украинской общиной в соответствующих странах", - сказал Дмитрий Кулеба.

"Например, какой-то отель закрылся и не работает. Можно же временно на пару ночей людей туда поселить! Или у общины есть помещение - можно там людей разместить", - пояснил он.

Министр также поручил посольствам собирать информацию о режиме работы аптек, продуктовых магазинов и мест снятия наличных в разных странах и доводить эту информацию до сведения граждан.

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Кулеба напомнил, что в пятницу развернули программу "Защита" в поддержку украинцев, не успевающих вернуться.

"Мы определили, чем реально можем помогать людям на месте, возвели это все в один список, и все посольства и консулы получили мое поручение оказывать эту поддержку", - сказал министр.

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