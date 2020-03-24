Німеччина погодилась евакуювати громадян України з віддалених країн

Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної з німецьким колегою Гайко Маасом заяви для преси.

"Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання, щоб німецькі літаки підхоплювали та забирали наших громадян з віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки ми вже допомагатимемо їм діставатися додому" - сказав Кулеба.

За його словами, йдеться насамперед про Латинську Америку.

Під час розмови міністри обговорили алгоритм, за яким це працюватиме.

"Я можу запевнити, що Німеччина опікуватиметься кожним громадянином який потребує підтримки і підтримки щодо повернення додому" - сказав глава МЗС Німеччини Гайко Маас у свою чергу.

Нагадаємо, група громадян України повернеться додому з Бразилії транзитом через Варшаву - про це домовились українські дипломати з МЗС Польщі та польською авіакомпанією LOT.