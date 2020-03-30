Україна очікує хвилю повернення заробітчан, скорочених через коронавірус

Через економічну рецесію у світі у зв’язку з пандемією коронавірусу уряд очікує на повернення українських заробітчан, що втратили чи втрачатимуть роботу за кордоном.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз ніхто не знає повну кількість українців, які нині перебувають за кордоном. Міністерству відомо про тих, хто зареєструвався в системі "ДРУГ" - це близько 20 тисяч осіб. Але, за оцінкою міністра, ця цифра зростатиме.

"Є хвиля, яка вже розпочалася і набиратиме обертів – це українці, які працюють за кордоном, у сусідніх країнах.

Через економічну рецесію в цих країнах почнуть скорочуватися підприємства. Люди втрачатимуть роботу і захочуть повернутися", - сказав міністр закордонних справ.

Кулеба також запевнив, що МЗС обіцяє сприяти розміщенню українських громадян, які застрягли за кордоном через коронавірус, та допоможе вирішувати їхні побутові проблеми.

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