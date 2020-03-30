Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Міністр Кулеба або його батько можуть бути звільнені з МЗС через конфлікт інтересів

Число загиблих від коронавірусу в Іспанії перевищило 7300: за добу померли 812 осіб

Глава МЗС розказав, що буде з безвізом після коронавірусу

Кулеба каже, що новий "мирний план" за участі ОРДЛО - пригальмували






Україна очікує хвилю повернення заробітчан, скорочених через коронавірус

Понеділок, 30 березня 2020, 12:37

Через економічну рецесію у світі у зв’язку з пандемією коронавірусу уряд очікує на повернення українських заробітчан, що втратили чи втрачатимуть роботу за кордоном.  

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

За його словами, зараз ніхто не знає повну кількість українців, які нині перебувають за кордоном. Міністерству відомо про тих, хто зареєструвався в системі "ДРУГ" - це близько 20 тисяч осіб. Але, за оцінкою міністра, ця цифра зростатиме.

Читайте також
Майже 11,5 тис. українців чекають на евакуацію в різних країнах світу – МЗС

"Є хвиля, яка вже розпочалася і набиратиме обертів – це українці, які працюють за кордоном, у сусідніх країнах. 

Через економічну рецесію в цих країнах почнуть скорочуватися підприємства. Люди втрачатимуть роботу і захочуть повернутися", - сказав міністр закордонних справ.

Кулеба також запевнив, що МЗС обіцяє сприяти розміщенню українських громадян, які застрягли за кордоном через коронавірус, та допоможе вирішувати їхні побутові проблеми.

Читайте детальніше: Коронавірус, стратегія по Донбасу, Європа та Китай: велике інтерв'ю глави МЗС Дмитра Кулеби

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua