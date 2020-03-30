Украина ожидает волну возвращения трудовых мигрантов, сокращенных из-за коронавируса

В связи с экономической рецессией в мире из-за пандемии коронавируса правительство ожидает возвращения украинских граждан, которые уже потеряли или будут терять работу за рубежом.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, пока никто не знает общее число украинцев, находящихся сейчас за рубежом. Министерству известно о тех, кто зарегистрировался в системе "ДРУГ" - это около 20 тысяч человек. Но, по оценке министра, эта цифра будет расти.

"Есть волна, которая уже началась и будет набирать обороты - это украинцы, работающие за рубежом, в других странах.

Из-за экономической рецессии в этих странах начнут сокращаться предприятия. Люди будут терять работу и захотят вернуться ", - сказал министр иностранных дел.

Кулеба также заверил, что МИД обещает способствовать размещению украинских граждан, которые застряли за рубежом из-за коронавируса, и поможет решать их бытовые проблемы.

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