Ердоган пожертвує свою зарплату за сім місяців на боротьбу з наслідками коронавірусу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про проведення загальнонаціональної кампанії зі збору коштів для надання фінансової допомоги громадянам, постраждалим від пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Оголосивши про кампанію "Ми самодостатні, Туреччино", Ердоган сказав, що пожертвує свою зарплату за сім місяців, щоб почати збір коштів, і додав, що кілька міністрів вже приєдналися до кампанії.

"Наша мета полягає в тому, щоб допомогти тим, хто відчуває фінансові труднощі, особливо працівникам зі щоденною зарплатою, через запобіжні заходи, прийняті проти спалаху хвороби", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також закликав усіх законодавців, мерів та чиновників зробити свій внесок у цю кампанію. Він також закликав громадян, які планують зробити пожертви під час священного для мусульман місяця Рамадан, зробити це заздалегідь.

Говорячи про запобіжні заходи проти пандемії COVID-19, Ердоган сказав, що Туреччина є однією з найбільш підготовлених країн.

"Ми будемо продовжувати приймати всі необхідні запобіжні заходи для збереження нашого здоров'я і безпеки", - сказав він, ще раз закликавши всіх громадян практикувати соціальну дистанційованість і уникати виходити за межі своїх будинків.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама прийняв рішення урізати зарплати міністрів і депутатів в очікуванні значного економічного спаду через епідемію коронавірусу.