Прем’єр Албанії удвічі скоротив зарплати міністрів і депутатів через епідемію
Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама прийняв рішення урізати зарплати міністрів і депутатів в очікуванні значного економічного спаду через епідемію коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст його звернення до громадян.
За його словами, спочатку він хотів запропонувати план, за яким найбільший вклад мав би зробити великий бізнес, а також ті, хто отримує найвищі зарплати у державному секторі.
"Але я переконаний, що це може сприйматися неправильно, як те, що у держави немає грошей на виплату зарплат і пенсій. Тому ми не будемо чіпати жодну іншу зарплату, крім зарплати членів Ради Міністрів і депутатів албанського парламенту, які будуть отримувати тільки половину своєї зарплати до кінця війни" - сказав Рама.
У своєму виступі він неодноразово назвав боротьбу з коронавірусом війною, в якій Албанії ні у кого просити допомоги, оскільки інші країни також ведуть цю війну.
"Ми не хочемо створювати жодних непорозумінь, скорочуючи вдвічі зарплату президента республіки, якому я хотів би публічно подякувати за те, що він у міру сил допомагає нам у цій війні, або зарплату керівників незалежних інститутів" - зазначив прем’єр Албанії.
За даними МОЗ Албанії, коронавірусом в країні заразилися 64 людини, двоє – померли. У країні запроваджені карантинні заходи.