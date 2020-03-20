Прем’єр Албанії удвічі скоротив зарплати міністрів і депутатів через епідемію

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама прийняв рішення урізати зарплати міністрів і депутатів в очікуванні значного економічного спаду через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст його звернення до громадян.

За його словами, спочатку він хотів запропонувати план, за яким найбільший вклад мав би зробити великий бізнес, а також ті, хто отримує найвищі зарплати у державному секторі.

"Але я переконаний, що це може сприйматися неправильно, як те, що у держави немає грошей на виплату зарплат і пенсій. Тому ми не будемо чіпати жодну іншу зарплату, крім зарплати членів Ради Міністрів і депутатів албанського парламенту, які будуть отримувати тільки половину своєї зарплати до кінця війни" - сказав Рама.

У своєму виступі він неодноразово назвав боротьбу з коронавірусом війною, в якій Албанії ні у кого просити допомоги, оскільки інші країни також ведуть цю війну.

Читайте також Іспанія стала четвертою країною світу, де від коронавірусу померли понад 1000 людей

"Ми не хочемо створювати жодних непорозумінь, скорочуючи вдвічі зарплату президента республіки, якому я хотів би публічно подякувати за те, що він у міру сил допомагає нам у цій війні, або зарплату керівників незалежних інститутів" - зазначив прем’єр Албанії.

За даними МОЗ Албанії, коронавірусом в країні заразилися 64 людини, двоє – померли. У країні запроваджені карантинні заходи.