Угорщина: ЄС повинен послабити санкції проти Білорусі

Будапешт пропонуємо подальше пом'якшення санкцій ЄС проти Мінська, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто в Мінську у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

"Ми вважаємо політику Східного партнерства ЄС дуже важливою, і Білорусь є важливою її частиною", - сказав він. "Дуже важливо будувати партнерство, і саме тому ми пропонуємо подальше пом'якшення санкцій проти Мінська".

Європейський Союз виграв би від тіснішої співпраці з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС), каже Сійярто.

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Сировина в країнах ЄАЕС може зіграти важливу роль в економічному розвитку Європи, зазначає міністр. Крім того, найголовніші транзитні енергетичні маршрути перетинають Білорусь, додав він.

"Білорусь відіграє важливу роль у будь-якій майбутній співпраці між ЄС та ЄАЕС, тому ми також розвиваємо наші зв'язки, які сприяють просуванню надзвичайно важливих європейських інтересів", - додав він.

Як відомо, 2016 року ЄС послабив санкції проти Білорусі і зараз зберігає лише збройне ембарго та санкції проти 4 осіб.