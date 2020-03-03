Угорщина: Сербія готова відкрити 5 переговорних розділів щодо вступу в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 2 березня у Белграді заявив, що Сербія готова відкрити п'ять розділів у переговорах про вступ до Європейського Союзу, аргументуючи це тим, що вступ Сербії до ЄС є ключовим для зміцнення блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми закликаємо Хорватію відкрити розділи, до яких Сербія готова, під час головування в ЄС", - сказав Сійярто після зустрічі з сербським міністром, відповідальним за вступ країни до ЄС, Ядранкою Йоксимович. Хорватія головує в Раді ЄС перші 6 місяців 2020 року.

Угорський міністр закордонних справ заявив, що Будапешт продовжить підтримувати і допомагати Сербії на її шляху до ЄС. "Угорщина повністю прихильна вступу Сербії до ЄС. Що стосується стабільності Західних Балкан, то наша думка полягає в тому, що Сербія є ключовим фактором", - сказав Сійярто.

Сербія вже відкрила 18 з 35 так званих переговорних розділів. Повідомлялося, що країни Балтії і Польща не дозволяють відкрити зовнішньополітичний розділ у переговорах з Сербією про членство у Євросоюзі через її політику щодо Росії.