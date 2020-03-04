Венгрия: ЕС должен смягчить санкции против Беларуси

Будапешт предлагаем дальнейшее смягчение санкций ЕС против Минска, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в Минске во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

"Мы считаем политику Восточного партнерства ЕС очень важной, и Беларусь является важной ее частью", - сказал он. "Очень важно строить партнерство, и именно поэтому мы предлагаем дальнейшее смягчение санкций против Минска".

Европейский Союз выиграл бы от более тесного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), говорит Сийярто.

Сырье в странах ЕАЭС может сыграть важную роль в экономическом развитии Европы, отмечает министр. Кроме того, главные транзитные энергетические маршруты пересекают Беларусь, добавил он.

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"Беларусь играет важную роль в любом будущем сотрудничестве между ЕС и ЕАЭС, поэтому мы также развиваем наши связи, которые способствуют продвижению важнейших европейских интересов", - добавил он.

Как известно, в 2016 году ЕС ослабил санкции против Беларуси и сейчас сохраняет только оружейное эмбарго и санкции против четырех человек.