ЄС продовжив збройне ембарго щодо Білорусі та санкції проти 4 осіб

Рада ЄС 17 лютого ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів проти Білорусі на рік - до 28 лютого 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Ради.

Заходи ЄС передбачають ембарго на зброю та обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, а також заморожування активів та заборону поїздок стосовно чотирьох осіб, внесених до списку у зв'язку з нерозкритими зникненнями двох опозиційних політиків, одного бізнесмена та одного журналіста у 1999 та 2000 роках.

Читайте також Країни Балтії домовилися не купувати електроенергію з Білоруської АЕС

Рада також продовжила винятки з обмежувальних заходів, щоб дозволити вивезення в Білорусь спорядження для біатлону та обмеженої кількості спортивних гвинтівок та спортивних пістолетів, які залишаються предметом попереднього дозволу національних компетентних органів у кожному конкретному випадку.

Обмежувальні заходи проти Білорусі початково запровадили 2004 року у відповідь на зникнення чотирьох осіб, про які було сказано вище. 2011 року ЄС ухвалив додаткові обмежувальні заходи щодо осіб, причетних до порушення міжнародних виборчих стандартів та міжнародного законодавства про права людини, а також до боротьби з громадянським суспільством та демократичною опозицією. Того ж року запровадили ембарго на озброєння.

Читайте також Пропозиції Литви допомагають Лукашенку у переговорах з Путіним - президент

15 лютого 2016 року Рада ЄС ухвалила рішення про зняття обмежувальних заходів щодо 170 осіб та чотирьох компаній, зберігаючи при цьому ембарго на озброєння та санкції проти чотирьох осіб.

Правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС 18 лютого 2020 року.