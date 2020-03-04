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Чехія заборонить експорт медичних масок і дезінфікуючих речовин

Середа, 4 березня 2020, 13:10

Міністерство охорони здоров'я заявило про намір заборонити експорт вироблених в Чехії дезінфікуючих речовин. 

Про це заявив за підсумками засідання Ради безпеки Чехії очільник відомства Адам Войтех, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Praha.

Напередодні МОЗ вдалося до такого кроку щодо медичних масок класу FFP3.

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Прем'єр Андрей Бабіш також заявив, що держава почне регулювати ціни на маски. Чехія також введе систему централізованих закупівель зазначених засобів, необхідних для ефективної боротьби з коронавірусом.

Зараз в Чехії п'ять підтверджених випадків Covid-19, тестування проводилося у 340 хворих з симптомами захворювання, які раніше прибули до Чехії з осередків коронавирусної інфекції.

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