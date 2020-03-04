Чехия запретит экспорт медицинских масок и дезинфицирующих веществ

Министерство здравоохранения заявило о намерении запретить экспорт произведенных в Чехии дезинфицирующих веществ.

Об этом заявил по итогам заседания Совета безопасности Чехии глава ведомства Адам Войтех, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Накануне Минздрав прибег к такому шагу в отношении медицинских масок класса FFP3.

Премьер Андрей Бабиш также заявил, что государство начнет регулировать цены на маски. Чехия также введет систему централизованных закупок указанных средств, необходимых для эффективной борьбы с коронавирусом.

Сейчас в Чехии пять подтвержденных случаев Covid-19, тестирование проводилось у 340 больных с симптомами заболевания, которые ранее прибыли в Чехию из центров коронавирусной инфекции.