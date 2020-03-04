Жодних рукостискань, обіймів і поцілунків: в Італії нові заходи проти коронавірусу

Уряд Італії сьогодні проводить засідання, на якому мають затвердити нові заходи для запобігання поширенню коронавірусу у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Нові заходи, що розглядаються, застосовуватимуться до всієї країни протягом щонайменше 30 днів. Мешканцям рекомендуватимуть утримуватися від рукостискань, обіймів і поцілунків. Людей також можуть попросити триматися в межах метра один від одного.

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Крім того, людям старше 75 років рекомендуватимуть залишатися вдома, і навіть людям старше 65 років, можливо, доведеться робити те ж саме, якщо вони мають слабкий стан здоров'я.

Також пропонується скасувати всі конференції та наради, а спортивні заходи, включаючи футбольні матчі, можуть проходити за відсутності глядачів.

Уряд також прагне зміцнити систему охорони здоров’я, збільшивши на 50% кількість місць у відділеннях інтенсивної терапії, на який зараза припадає найбільший тиск у боротьбі з коронавірусом.

Італія найбільше постраждала від розповсюдження хвороби серед європейських країн: зафіксовано 2260 випадків і 79 смертей, у тому числі понад 20 за останні 24 години.

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