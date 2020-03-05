Коронавірус у США: Каліфорнія ввела надзвичайний стан наступного дня після праймеріз

Американський штат Каліфорнія оголосив надзвичайний стан після підтвердження першої смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

71-річний чоловік, який помер у лікарні поблизу Сакраменто, мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Вважається, що він заразився на борту круїзного лайнера, який здійснив рейс із Сан-Франциско до Мексики минулого місяця.

Наразі у США зареєстровано 150 пацієнтів із коронавірусом у 16 ​​штатах. Від хвороби померли 11 людей, 10 із них - у штаті Вашингтон.

Білий дім в середу оголосив, що перевірки на вірус проводитимуть по всій країні.

Напередодні у Каліфорнії та ще 14 штатах проходили праймеріз Демократичної та Республіканської партій.