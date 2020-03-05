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Коронавірус: Італія готова виділити до 5 млрд євро на підтримку економіки

Четвер, 5 березня 2020, 09:31

Заступниця міністра економіки Італії Лора Кастеллі заявила, що країна, ймовірно, збільшить до 5 мільярдів євро обсяг фінансування заходів, спрямованих на допомогу її економіці на тлі поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Цілком ймовірно, що дійде до 5 мільярдів євро", - сказав Кастеллі в інтерв'ю газеті Il Messaggero.

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Кастеллі сказала, що, на її думку, "необхідно якомога більше підняти планку, враховуючи також той факт, що в Італії зареєстрований дефіцит нижче від очікуваного".

Вона додала, що Рим розглядає питання про тимчасове зупинення дії Європейського пакту про стабільність і зростання.

Раніше міністр економіки Роберто Гуалтьері пообіцяв податкові пільги та інші заходи на суму 3,6 млрд євро для постраждалих секторів економіки.

У середу урядове джерело повідомило агентству, що цей показник може бути збільшений до 4,5 мільярда євро, або 0,25% ВВП.

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У середу Рим запровадив жорсткі заходи для боротьби з вірусом, закривши всі школи і університети.

Фінансові заходи, які розглядає уряд, включають підтримку батьків, які повинні залишатися вдома, щоб піклуватися про своїх дітей, збільшення державного фінансування охорони здоров'я та тимчасові допомоги по скороченню штату.

Кількість померлих в Італії зросла до 107 в середу.

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Коронавірус Італія
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