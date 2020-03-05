Коронавирус в США: Калифорния ввела чрезвычайное положение на следующий день после праймериз

Американский штат Калифорния объявил чрезвычайное положение после подтверждения первой смерти от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

71-летний мужчина, который скончался в больнице возле Сакраменто, имел серьезные проблемы со здоровьем.

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Считается, что он заразился на борту круизного корабля, который совершал рейс из Сан-Франциско в Мексику в прошлом месяце.

Сейчас в США зарегистрировано 150 пациентов с коронавирусом в 16 штатах. От болезни умерли 11 человек, 10 из них – в штате Вашингтон.

Белый дом в среду объявил, что проверки на вирус будут проводить по всей стране.

Накануне в Калифорнии и еще 14 штатах проходили праймериз Демократической и Республиканской партий.