Коронавирус в США: Калифорния ввела чрезвычайное положение на следующий день после праймериз
Четверг, 5 марта 2020, 09:54
Американский штат Калифорния объявил чрезвычайное положение после подтверждения первой смерти от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
71-летний мужчина, который скончался в больнице возле Сакраменто, имел серьезные проблемы со здоровьем.
Считается, что он заразился на борту круизного корабля, который совершал рейс из Сан-Франциско в Мексику в прошлом месяце.
Сейчас в США зарегистрировано 150 пациентов с коронавирусом в 16 штатах. От болезни умерли 11 человек, 10 из них – в штате Вашингтон.
Белый дом в среду объявил, что проверки на вирус будут проводить по всей стране.
Накануне в Калифорнии и еще 14 штатах проходили праймериз Демократической и Республиканской партий.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua