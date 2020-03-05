У Польщі розповіли про стан пацієнта з коронавірусом

Стан пацієнта, у якого підтверджена коронавірусна інфекція, добрий. Зараз з ним "нічого особливого не відбувається". Він чекає, коли нарешті зможе повернутися додому.

Про це заявив у четвер керівник клінічного інфекційного відділення лікарні в місті Зельона Гура Яцек Смикал, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У ніч з вівторка на середу у Польщі підтвердили перший випадок коронавірусу. Пацієнта госпіталізували до міста Зельона Гура. На запитання про симптоми пацієнта на пресконференції в четвер керівник інфекційного відділення лікарні сказав, що пацієнт кашляє, але це не обов'язково через інфекцію, а з ЛОР-причин.

На запитання, коли пацієнт зможе залишити лікарню, лікар відповів, що "коли зможе вийти, він вийде". Він додав, що не менше 7-10 днів потрібно чекати на подальші тести.



Смикал зазначив, що після виявлення випадку коронавірусної інфекції в лікарні з’явилися ще десять підозрюваних пацієнтів.

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"Ми робили дослідження вчора. Цим пацієнтам діагностували грип, і цих пацієнтів сьогодні виписали", - сказав лікар.



Голова клінічного інфекційного відділення також повідомив, що 5 березня до лікарні потрапили ще троє пацієнтів. Він додав, що вони є громадянами Польщі, серед них є жінка, яка приїхала з Мінська, і водій міського автобуса в Берліні. "Вони є громадянами Польщі, але це люди, які мешкають або працюють в інших сусідніх країнах", - сказав Смикал.



Він додав, що пацієнти "не повністю відповідають усім критеріям", які вказували б на коронавірусну інфекцію, "але через те, що вони мають інфекції і відчувають занепокоєння за своє здоров'я, їх прийняли".



Результати тестів цієї трійки мають з'явитися в четвер ввечері чи вранці в п'ятницю.

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