Польща зафіксувала перший випадок коронавірусу

У Польщі підтвердили першу коронавірусну інфекцію, заявив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський у середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Шумовський заявив, що хворий перебуває в лікарні в місті Зельона Гура, що на заході Польщі, і що його стан добрий.

"Пацієнт почуває себе добре. Всі процедури працювали відповідно до того, як вони повинні працювати. Пацієнт повідомив лікаря, отримав інформацію по телефону, щоб зв’язатися з санітарними службами" - сказав Шумовський.

Читайте також Коронавірус: в Італії священника можуть притягнути до відповідальності за месу

Чоловік приїхав до Польщі з Німеччини. Усі особи, які мали контакт з пацієнтом, поміщені під домашній карантин та перебувають під наглядом санітарних служб", - додав Шумовський.

Пацієнт не є старшого віку і не належить до групи ризику. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я станом на вечір 3 березня, у зв’язку з коронавірусом у Польщі госпіталізували 68 осіб, близько 500 - на карантині. Це менше порівняно з даними за понеділок, згідно з якими 92 людини були госпіталізовані.



Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України заявляють, що життю 26-річної українки, у якої в Італії діагностовано коронавірус, нічого не загрожує.