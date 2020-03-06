Коронавірус: перший випадок підтвердили у Словаччині
П'ятниця, 6 березня 2020, 14:18
У Словаччині зафіксували перший випадок коронавірусу, заявив в п'ятницю прем'єр-міністр Петер Пеллегріні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням нa Reuters.
Пеллегріні сказав, що 52-річний пацієнт перебуває в братиславській лікарні з легкими симптомами.
Чоловік протягом останнього часу не виїжджав за кордон, але його син, який не мав жодних симптомів, був у Венеції, сказав Пеллегріні.
6 березня також стало відомо про фіксування перших випадків коронавірусу у Ватикані й Сербії.
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