Коронавирус: первый случай подтвердили в Словакии
Пятница, 6 марта 2020, 14:18
В Словакии зафиксирован первый случай коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр Петер Пеллегрини.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой нa Reuters.
Пеллегрини сказал, что 52-летний пациент находится в братиславской больницу с легкими симптомами.
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Мужчина в последнее время не выезжал за границу, но его сын, который не имел никаких симптомов, был в Венеции, сказал Пеллегрини.
6 марта также стало известно о фиксировании первых случаев коронавируса в Ватикане и Сербии.
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