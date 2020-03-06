Коронавирус: первый случай подтвердили в Словакии

В Словакии зафиксирован первый случай коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр Петер Пеллегрини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой нa Reuters.

Пеллегрини сказал, что 52-летний пациент находится в братиславской больницу с легкими симптомами.

Мужчина в последнее время не выезжал за границу, но его сын, который не имел никаких симптомов, был в Венеции, сказал Пеллегрини.

6 марта также стало известно о фиксировании первых случаев коронавируса в Ватикане и Сербии.

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