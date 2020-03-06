Коронавірус: перші випадки підтвердили у Ватикані й Сербії

Ватикан заявив у п’ятницю, що його медичні служби зафіксували у пацієнта коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням нa Reuters.

Прессекретар Маттео Бруні заявив, що про це стало відомо в четвер і що амбулаторні служби у ватиканських клініках були призупинені для проведення дезінфекції.

Він сказав, що екстрені заходи тривають, додавши, що Ватикан повідомив італійські органи охорони здоров'я.

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Нагадаємо, днями Папу Римського Франциска перевірили на коронавірус через застуду – результат тесту виявився негативним.

Водночас 43-річний чоловік із Суботиці став першим пацієнтом у Сербії, у якого підтвердили наявність коронавірусної інфекції, пише Novosti.rs.

Чоловіка ізолювали, медики не дають подробиць про його стан.

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