Коронавірус: перші випадки підтвердили у Ватикані й Сербії
Ватикан заявив у п’ятницю, що його медичні служби зафіксували у пацієнта коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням нa Reuters.
Прессекретар Маттео Бруні заявив, що про це стало відомо в четвер і що амбулаторні служби у ватиканських клініках були призупинені для проведення дезінфекції.
Він сказав, що екстрені заходи тривають, додавши, що Ватикан повідомив італійські органи охорони здоров'я.
Нагадаємо, днями Папу Римського Франциска перевірили на коронавірус через застуду – результат тесту виявився негативним.
Водночас 43-річний чоловік із Суботиці став першим пацієнтом у Сербії, у якого підтвердили наявність коронавірусної інфекції, пише Novosti.rs.
Чоловіка ізолювали, медики не дають подробиць про його стан.
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