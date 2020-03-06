Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Депутат ОПЗЖ зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів через коронавірус

Коронавірус: Польща заборонила експорт деяких ліків і засобів захисту

ЄС офіційно зняв санкції з Азарова і Ставицького

Кулеба розповів, як хоче реформувати МЗС






Коронавірус: перші випадки підтвердили у Ватикані й Сербії

П'ятниця, 6 березня 2020, 11:58

Ватикан заявив у п’ятницю, що його медичні служби зафіксували у пацієнта коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням нa Reuters.

Прессекретар Маттео Бруні заявив, що про це стало відомо в четвер і що амбулаторні служби у ватиканських клініках були призупинені для проведення дезінфекції.

Він сказав, що екстрені заходи тривають, додавши, що Ватикан повідомив італійські органи охорони здоров'я.

Читайте також
Французький депутат з коронавірусом у реанімації

Нагадаємо, днями Папу Римського Франциска перевірили на коронавірус через застуду – результат тесту виявився негативним.

Водночас 43-річний чоловік із Суботиці став першим пацієнтом у Сербії, у якого підтвердили наявність коронавірусної інфекції, пише Novosti.rs.

Чоловіка ізолювали, медики не дають подробиць про його стан.

Читайте також: Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Сербія Ватикан
powered by lun.ua