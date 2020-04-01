У Нідерландах пішов з посади головний прокурор, який займався справою МН17

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який, зокрема, займався розслідуванням справи МН17, з 1 квітня 2020 року йде з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"З 1 квітня 2020 року Фред Вестербеке буде новим начальником поліції Роттердама", - заявили в пресслужбі прокуратури.

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На посаді генпрокурора Вестербеке був з 2014 року. Він відповідав, серед іншого, за кримінальне розслідування справи збитого літака рейсу MH17 та інші справи щодо тероризму та організованої злочинності.

Вестербеке за ініціативою родичів загиблих у катастрофі MH17 було вручено нагороду за роботу над розслідуванням.

Він отримав Орден Оранських-Нассау – це орден Нідерландів, який вручається за особливі заслуги перед державою.

Як повідомлялося, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Підсудними є троє росіян та один українець, яких суд вважає причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в Росію.

Один з росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника.

23 березня суддя оголосив, що адвокату Пулатова потрібно спочатку надати можливість вивчити велике досьє - щонайменше 36000 сторінок справи. Наступне засідання суду заплановане на 8 червня.

Детальніше про судовий розгляд читайте у статті: "10 запитань про новий гаазький суд: кого і як покарають за збитий лайнер MH17"