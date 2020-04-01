В Нидерландах ушел с должности главный прокурор, занимавшийся делом МН17

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который, в частности, занимался расследованием дела МН17, с 1 апреля 2020 уходит с должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

В должности генпрокурора Вестербеке был с 2014 года. Он отвечал, среди прочего, за уголовное расследование дела сбитого самолета рейса MH17 и другие дела по терроризму и организованной преступности.

Вестербеке по инициативе родственников погибших в катастрофе MH17 была вручена награда за работу над расследованием.

Он получил Орден Оранских-Нассау - это орден Нидерландов, который вручается за особые заслуги перед государством.

Как сообщалось, 10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.

Подсудимые - трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к завозу из РФ в Украину "Бука", который сбил авиалайнер, а также к его эвакуации назад в Россию.

Один из русских, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов, представлен на суде командой из двух нидерландских и одного российского защитника.

23 марта судья объявил, что адвокату Пулатова нужно сначала дать возможность изучить обширное досье - более 36 000 страниц дела. Следующее заседание суда запланировано на 8 июня.

Подробнее о судебном разбирательстве читайте в статье: "10 вопросов о новом гаагском суде: кого и как накажут за сбитый лайнер MH17".