Франция продлила карантин до 11 мая

Франция продолжила карантин для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил вчера вечером президент Франции Эммануэль Макрон.

"Эпидемия начинает замедляться и надежда возвращается, но нам нужно будет соблюдать строгий карантин до 11 мая", - отметил Эммануэль Макрон.

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Новых ограничений не вводят, но все действующие остаются в силе.

После 11 мая карантин постепенно начнут ослаблять, но не исключено, что для групп риска – пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни – ограничения придется продлить еще на некоторое время.

Каким именно будет поэтапный выход страны из карантина, детализируют в отдельном плане. Его представят через 15 дней.

Среди деталей, которые уже раскрыл президент в своей речи:

- после 11 мая начнут открывать школы, вводя при этом особые меры безопасности; университеты продолжат работать дистанционно до лета;

- бары, рестораны, кино, музеи и другие подобные заведения первое время останутся закрыты;

- будет введен "масочный режим" для всех в общественных местах;

- границы остаются закрытыми "до нового приказа".

Кроме того, страна будет расширять тестирование на всех, кто имеет подозрительные симптомы.

Программы государственной поддержки неполной занятости продолжат действовать. Для поддержки наиболее пострадавших сфер – гостинично-ресторанной, туристической, культурной – подготовят отдельный план.

Обещают социальную помощь и тем семьям, которые в результате карантина оказались в очень трудном финансовом положении.

Напомним, Франция начала закрывать школы, рестораны и культурные заведения с 15 марта, а с 17 марта обязала людей объяснять выход из дома. С 8 апреля жителям Парижа запретили заниматься физическими упражнениями в дневное время.

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