Надзвичайні заходи у Франції: закриті більшість магазинів і ресторани 

Франція слідом за Італією оголосила надзвичайні обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У Франції, де від захворювання загинула 91 людина, від суботи закриті кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів. Країна з населенням 63,5 мільйона людей зареєструвала понад 4400 підтверджених випадків COVID-19.

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Робота життєво важливих бізнесів, таких як продовольчих магазинів, банків, тютюнових магазинів та автозаправних станцій, продовжується.

Школи у Франції будуть закриті з понеділка до подальшого повідомлення.

Прем'єр-міністр Едуар Філіпп пояснив жорсткі кроки тим, що кількість людей, які перебувають у реанімації, зростає, а рекомендації уряду для громадськості ігноруються.

Філіпп також попросив людей обмежити поїздки, особливо між містами.

"Найкращий спосіб уповільнити епідемію - соціальна дистанція", - сказав він.

Попри пандемію у неділю у Франції відбуваються місцеві вибори, а релігійні споруди залишаються відкритими. При цьому масові зібрання та церемонії громадяни повинні відкласти.

Франція повідомила про різке зростання випадків захворювання в суботу – від 3 661 до 4 499. Франція на шостому місці у світі за кількістю заражень та на третьому - в Європі (після Італії і Іспанії).

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що епіцентром пандемії стала Європа.

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