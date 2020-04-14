Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща відкриває ліси і парки та вводить інші пом’якшення карантину

Британія продовжила карантин на три тижні 

Від коронавірусу в Італії померли понад 22 тисячі людей 

В ЄС розповіли, що думають про новий обмін на Донбасі






Берні Сандерс офіційно підтримав Байдена у президентських перегонах

Вівторок, 14 квітня 2020, 08:35

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який вийшов з президентських перегонів, офіційно підтримав кандидатуру свого колишнього суперника Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я прошу всіх американців, я прошу всіх демократів, я прошу всіх незалежних, я прошу багатьох республіканців об'єднатися в цій кампанії, щоб підтримати вашу [Байдена] кандидатуру, яку я підтримую. Ми маємо зробити все, щоб перемогти того, кого я особисто вважаю найбільш небезпечним президентом у сучасній історії цієї країни", - сказав Сандерс.

Читайте також
Коронавірус, помножений на Трампа: чому США виявилися не готовими до епідемії

Критикуючи чинного президента Трампа, він наголосив, що ігнорування ним попереджень фахівців про небезпеку коронавірусу призвело до епідемії в США.

Джо Байден зі свого боку зазначив, що "глибоко вдячний" за підтримку та що він потребуватиме підтримки Сандерса не лише під час президентської кампанії, а й для державного управління.

Як повідомлялося раніше, сенатор Берні Сандерс вийшов з виборчих перегонів у США і не буде боротися за номінацію від Демократичної партії на президентських виборах.

Сандерс оголосив про своє рішення на тлі надзвичайної ситуації з коронавірусом, яка завадила обом кандидатам проводити виборчу кампанію та змагатися на праймеріз, попередніх партійних виборах.

Це визначило колишнього віцепрезидента Джо Байдена головним опонентом Дональда Трампа на виборах у листопаді 2020 року. 

Загальнонаціональні вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
powered by lun.ua