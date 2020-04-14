Берні Сандерс офіційно підтримав Байдена у президентських перегонах

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який вийшов з президентських перегонів, офіційно підтримав кандидатуру свого колишнього суперника Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я прошу всіх американців, я прошу всіх демократів, я прошу всіх незалежних, я прошу багатьох республіканців об'єднатися в цій кампанії, щоб підтримати вашу [Байдена] кандидатуру, яку я підтримую. Ми маємо зробити все, щоб перемогти того, кого я особисто вважаю найбільш небезпечним президентом у сучасній історії цієї країни", - сказав Сандерс.

Критикуючи чинного президента Трампа, він наголосив, що ігнорування ним попереджень фахівців про небезпеку коронавірусу призвело до епідемії в США.

Джо Байден зі свого боку зазначив, що "глибоко вдячний" за підтримку та що він потребуватиме підтримки Сандерса не лише під час президентської кампанії, а й для державного управління.

Як повідомлялося раніше, сенатор Берні Сандерс вийшов з виборчих перегонів у США і не буде боротися за номінацію від Демократичної партії на президентських виборах.

Сандерс оголосив про своє рішення на тлі надзвичайної ситуації з коронавірусом, яка завадила обом кандидатам проводити виборчу кампанію та змагатися на праймеріз, попередніх партійних виборах.

Це визначило колишнього віцепрезидента Джо Байдена головним опонентом Дональда Трампа на виборах у листопаді 2020 року.

Загальнонаціональні вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.