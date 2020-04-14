Берни Сандерс официально поддержал Байдена в президентской гонке

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из президентской гонки, официально поддержал кандидатуру своего бывшего соперника Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я прошу всех американцев, я прошу всех демократов, я прошу всех независимых, я прошу многих республиканцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу [Байдена] кандидатуру, которую я поддерживаю. Мы должны сделать все, чтобы победить того, кого лично я считаю самым опасным президентом в современной истории этой страны", - сказал Сандерс.

Критикуя действующего президента Трампа, он подчеркнул, что игнорирование им предупреждений специалистов об опасности коронавируса привело к эпидемии в США.

Джо Байден со своей стороны отметил, что "глубоко благодарен" за поддержку и что он будет нуждаться в поддержке Сандерса не только во время президентской кампании, но и для государственного управления.

Как сообщалось ранее, сенатор Берни Сандерс вышел из избирательной гонки в США и не будет бороться за номинацию от Демократической партии на президентских выборах.

Сандерс объявил о своем решении на фоне чрезвычайной ситуации с коронавирусом, которая помешала обоим кандидатам проводить избирательную кампанию и соревноваться на праймериз, предварительных партийных выборах.

Это определило бывшего вице-президента Джо Байдена главным оппонентом Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года.

Общенациональные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.