В Іспанії кількість померлих від коронавірусу перевищила 18 тисяч

В Іспанії протягом останньої доби спостерігається зростання кількості смертей від коронавірусу – за останні 24 години померли 567 людей, тоді як добою раніше померлих було 517.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Таким чином загальна кількість загиблих від коронавірусної хвороби досягла 18056.

Всього, за даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, в країні від початку епідемії зареєстрували 172 541 заражень – це на 3045 випадків, або 1,8% більше, ніж напередодні.

67 504 осіб вилікувалися від коронавірусу.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

В Іспанії з понеділка відновлюють роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

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