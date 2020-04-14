В Испании число умерших от коронавируса превысила 18 тысяч

В Испании за последние сутки наблюдается рост количества смертей от коронавируса - за последние 24 часа умерли 567 человек, тогда как на сутки ранее умерших было 517.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Таким образом общее число погибших от коронавирусной болезни достигло 18 056.

Всего, по данным министерства здравоохранения Испании, в стране с начала эпидемии зарегистрировали 172 541 заражений - это на 3045 случаев, или на 1,8% больше, чем накануне.

67 504 человека излечились от коронавируса.

Как сообщалось, правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

В Испании с понедельника возобновляют работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

Читайте также: Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина