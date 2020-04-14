З початку епідемії в Іспанії коронавірусом заразились понад 26 тисяч медиків

В Іспанії з початку епідемії коронавірусом заразилися 26 672 медичних працівники.

Про це заявив директор Координаційного центру попереджень та надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я Фернандо Сімон, який сам переніс коронавірус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Також з початку епідемії в Іспанії померли 28 лікарів, медсестер, медбратів і санітарів.

За його словами, наразі немає даних, скільки медиків хворі на цей момент.

"Значна їх частина вже повернулася до роботи", - зазначив Сімон і пояснив, що серйозність протікання хвороби у медичних працівників була меншою, ніж у решти населення.

"Потрібно буде дослідити це питання, можливо, все через такий фактор як середній вік медичних працівників, який є нижчий, ніж у решти населення, чи той факт, що хворобу раніше виявляли" - заявив Сімон.

Як повідомлялося, загальна кількість загиблих від коронавірусної хвороби в Іспанії досягла 18056.