С начала эпидемии в Испании коронавирусом заразились более 26 тысяч медиков

В Испании с начала эпидемии коронавирусом заразились 26 672 медицинских работника.

Об этом заявил директор Координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон, который сам перенес коронавирус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Также с начала эпидемии в Испании умерли 28 врачей, медсестер, медбратьев и санитаров.

По его словам, пока нет данных, сколько медиков больны на данный момент.

"Значительная их часть уже вернулась к работе", - отметил Симон и объяснил, что серьезность протекания болезни у медицинских работников была меньше, чем у остального населения.

"Нужно будет исследовать этот вопрос, возможно, все дело в таком факторе, как средний возраст медицинских работников, который ниже, чем у остального населения, или тот факт, что болезнь выявляли", - заявил Симон.

Как сообщалось, общее число погибших от коронавирусной болезни в Испании достигло 18 056.