У Британії кількість жертв коронавірусу перевищила 12 тисяч

Кількість померлих від коронавірусної хвороби у Великій Британії досягла 12 107.

Такими є дані Департаменту охорони здоров’я Британії, повідомляє "Європейська правда".

Повідомляється, що всього у Британії протестували понад 302 тисячі людей, з них 93873 тести були позитивними. Це на 5 252 випадки більше, ніж попереднього дня.

Протягом останньої доби від корона вірусної хвороби померли 778 людей. Це більше ніж попередньої доби, коли повідомлялося про 717 смертей.

Проте останні дані управління національної статистики, опубліковані раніше у вівторок, свідчать про те, що справжнє число загиблих від коронавірусу у Британії набагато вище, ніж цифри уряду.

Ці цифри показали, що 10% смертельних випадків, пов'язаних з коронавірусом, за тиждень, що закінчився 3 квітня, сталися не в лікарнях. При цьому більше половини летальних випадків були зафіксовані в будинках літніх людей.

Як повідомлялося, коронавірус підтвердили у близько третини британських медиків та працівників критичної інфраструктури, які здали тест.